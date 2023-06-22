20 شركة أردنية تشارك في معرض الجزائر الدولي

بتنظيم من شركة بيت التصدير، افتُتح في العاصمة الجزائرية مؤخرا الجناح الأردني المشارك في معرض الجزائر الدولي في دورته 54 للعام 2023، والذي يقام خلال الفتره من 20-25/06/2023 ، ويعد معرض الجزائر الدولي واحدًا من أهم المعارض العامة في الجمهورية الجزائرية.



ضم الجناح الأردني 20 شركة تعرض منتجاتها من مختلف القطاعات الصناعية كالصناعات الكيماوية والكهربائية والمواد الغذائية ومواد التعبئة والتغليف، إضافةً إلى الصناعات الجلدية والورقية والبلاستيكية وصناعة مواد العزل وغيرها.



ويعتبر السوق الجزائري من الأسواق الواعدة للمنتجات الأردنية التي يمكن الاستفادة منها لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

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وقد افتتح رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون المعرض الذي يشارك فيه 640 شركة عالمية من 30 دولة عربية وأجنبية مختلفة. و يزور المعرض سنويا آلاف الزوار من مختلف القطاعات الاقتصادية.



يستحق الإشارة إلى أن شركة بيت التصدير تقوم بمساعدة الشركات الأردنية لزيادة صادراتها في الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة لها تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتصدير.



وقد تمت هذه المشاركة بدعم من برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي.

