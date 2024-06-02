 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

21.4 % معدل البطالة في الربع الأول من العام

مؤشرات إحصائية - (تعبيرية)
مؤشرات إحصائية - (تعبيرية)

 انخفض معدل البطالة في المملكة، في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، عن الربع الأول من العام الماضي، وثباته مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل 21.4 بالمئة.

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وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول معدل البطالة اليوم الأحد، إلى أن معدل البطالة للذكور بلغ 17.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض مقداره 2.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.


وبلغ معدل البطالة بين الإناث 34.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع مقداره 4 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2023.


ولدى مقارنة معدل البطالة للربع الأول من العام مع الربع الرابع للعام الماضي، تبين أنّ معدل البطالة انخفض للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 4.9 نقطة مئوية.


وفقا للتقرير، بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) 25.8 بالمئة، مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.


وأشارت النتائج إلى أن 61.5 بالمئة، من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و 37.9 بالمئة، كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي أما على مستوى المحافظات، فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة المفرق بنسبة بلغت 23.4 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة جرش بنسبة بلغت 18.4 بالمئة، بفارق خمس نقاط مئوية.


وبحسب التقرير، بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر 26.8 بالمئة، في حين بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر 34.2 بالمئة، وتركز 59.4 بالمئة من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 59.8 بالمئة.


وأوضح التقرير، أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 34.1 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 33.3 بالمئة للربع الأول من عام 2023 وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 53.7 بالمئة للربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 53.3 بالمئة، للربع الأول من عام 2023.


وبين التقرير، أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث بلغ 15.5 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 13.7 بالمئة للربع الأول من عام 2023، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 1.8 نقطة مئوية، علما بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية 20 بالمئة.


وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 56.2 بالمئة، من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 8.6 بالمئة للإناث.


وأشارت النتائج إلى أن 73 بالمئة من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى، مقارنة مع 27.2 بالمئة بين الذكور.


وأوضح التقرير، أن نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع بلغت 22.7 بالمئة.-(بترا)

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