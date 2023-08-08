211 ألف شيك مرتجع في الأردن عام 2022

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بلغ العدد الإجمالي للشيكات المتداولة في الأردن عام 2022، نحو 10 ملايين شيك، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 54 مليار دينار، وفقا لتقرير نظام المدفوعات في الأردن 2022.وبحسب التقرير الذي أصدره البنك المركزي الاثنين، فإن العدد الإجمالي للشيكات المتداولة عام 2022، سواء داخل نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، أو خارجه من خلال التقديم والصرف على كاونتر البنك نقدا، بلغ نحو 10 ملايين شيك.وأظهر التقرير أن العدد الإجمالي للشيكات المتداولة في مركز المقاصة، بلغ نحو 6.9 مليون شيك.وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في مركز المقاصة، نحو 41 مليار دينار أردني، في عام 2022.وعلى صعيد الشيكات المعادة “الراجعة”، بلغ العدد الإجمالي لها من خلال مركز المقاصة 211 ألف شيك، وبنسبة 3.1% من إجمالي الشيكات المتداولة عام 2022.كما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المعادة من خلال مركز المقاصة، نحو 1.3 مليار دينار، ما نسبته 3.1% من إجمالي الشيكات المتداولة.