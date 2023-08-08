الثلاثاء 08 آب 2023
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211 ألف شيك مرتجع في الأردن عام 2022

شيك
شيك
بلغ العدد الإجمالي للشيكات المتداولة في الأردن عام 2022، نحو 10 ملايين شيك، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 54 مليار دينار، وفقا لتقرير نظام المدفوعات في الأردن 2022.اضافة اعلان
وبحسب التقرير الذي أصدره البنك المركزي الاثنين، فإن العدد الإجمالي للشيكات المتداولة عام 2022، سواء داخل نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، أو خارجه من خلال التقديم والصرف على كاونتر البنك نقدا، بلغ نحو 10 ملايين شيك.
وأظهر التقرير أن العدد الإجمالي للشيكات المتداولة في مركز المقاصة، بلغ نحو 6.9 مليون شيك.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في مركز المقاصة، نحو 41 مليار دينار أردني، في عام 2022.
وعلى صعيد الشيكات المعادة “الراجعة”، بلغ العدد الإجمالي لها من خلال مركز المقاصة 211 ألف شيك، وبنسبة 3.1% من إجمالي الشيكات المتداولة عام 2022.
كما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المعادة من خلال مركز المقاصة، نحو 1.3 مليار دينار، ما نسبته 3.1% من إجمالي الشيكات المتداولة.

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