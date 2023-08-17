الجمعة 18 آب 2023
النسخة المطبوعة

22 مليونا واردات النفط العراقي الشهر الماضي

مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية-(ارشيفية)
مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية-(ارشيفية)
 ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من النفط العراقي الشهر الماضي بنسبة 205 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب بيانات أصدرتها شركة "سومو" النفطية العراقية.اضافة اعلان
وبلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط العراقي 22 مليون دولار مقابل توريد نحو 344.8 ألف برميل الشهر الماضي مقارنة مع 7.29 مليون دولار مقابل 75 ألف برميل نفط.
وأعلن الأردن والعراق الشهر الماضي عن اتفاق على زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن، إذ وافق الجانب العراقي على زيادة الكميات من 10 آلاف برميل يوميا إلى 15  ألف برميل يومياً وذلك منذ بداية الشهر الحالي وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهم تجهيـز النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين بتاريخ الرابع من أيار (مايو) الماضي.
وأنهت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اتخاذ الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، وبذلك ستصل الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن حوالي  450 الف برميل شهريا، بدلا من 300 الف برميل شهريا.
يلتزم الجانب الأردني، بموجب هذه المذكرة، بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي من مستودع كركوك الحديث في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/الأردن، ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية، فيما غير العراق منطقة تحميل النفط إلى المملكة، خلال العام الماضي، ليصبح (مستودع كركوك الحديث) بدلا من موقع (محطة الصينية/ بيجي).
ووفقا لآخر أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغ إجمالي قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 1.36 مليار دينار مقارنة مع 1.43 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبانخفاض نسبته 5.4 %.
ومن هذه المستوردات بلغت قيمة النفط الخام في 5 أشهر نحو 293.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 370.4 مليون دينار خلال الفترة الماضية من العام الماضي وبتراجع نسبته نحو 21 %.
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