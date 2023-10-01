الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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%24 من السياح بالمملكة أجانب

البترا - (أرشيفية)
البترا

بلغ عدد زوار المملكة من الأجانب نحو 1.1 مليون من أصل 4.5 مليون زائر، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.

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وشكل زوار المملكة من السياح الأجانب نحو 24 % من إجمالي أعداد الزوار.


وحسب البيانات الوزارية، فإن تلك الأعداد تمثل زوار المملكة من سياح المبيت وسياح اليوم الواحد.


وفي الوقت الذي تشهد فيه المملكة حركة سياحية غير مسبوقة، تؤكد الأرقام الرسمية أن السياح العرب شكلوا ما نسبته 49 % من أعداد زوار المملكة، وهي الأعلى على الإطلاق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.


وبلغ عدد زوار المملكة، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة والآثار من الجنسيات العربية المختلفة، نحو 2.2 مليون زائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.


وجاءت، حسب الأرقام الوزارية، نسبة المغتربين الأردنيين الذين شكلوا 25 % وحصلوا على المركز الثاني من أعداد الزوار خلال الفترة نفسها من العام الحالي؛ إذ وصلوا الى 1.14 مليون مغترب أردني زاروا المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.


يشار إلى أن أعداد زوار المملكة وصلت إلى 4.503 مليون سائح في أول 8 أشهر من العام الحالي وبزيادة نسبتها 41.9 %، نتيجة ارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 3.765 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 38.5 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 747 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 61.3 %.


وارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 41.3 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بتسجيله ما قيمته 5,149.5 مليون دولار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.

 

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