الأحد 24 أيلول 2023
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25 شركة صناعية أردنية في معرض بغداد الدولي

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الأردن

وصل عدد الشركات الأردنية الصناعية التي ستشارك في معرض بغداد الدولي في دورته الـ47 إلى 25 شركة تعمل في قطاعات صناعية مختلفة، وفق آخر البيانات عن شركة تنمية المشاريع والصادرات الأردنية "بيت التصدير".

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وما يزال باب التسجيل للمشاركة في هذا المعرض الذي سيقام مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل مفتوحا أمام الشركات الراغبة.


وبينت شركة "بيت التصدير" ردا على استفسارات "الغد" أن المشاركة الأردنية بالمعرض الذي تستمر أعماله لمدة 10 أيام تعمل في قطاعات صناعية مختلفة اهمها الغذائية، الكيماوية، الانشائية، البلاستيكية بالإضافة إلى التعبئة والتغليف.


وأوضحت الشركة التي تنظم للمرة الأولى المشاركة الأردنية بالمعرض أن الجناح الأردني سيقام على مساحة تصل إلى 350 مترا مربعا.


ومعرض بغداد الدولي هو أرض حكومية تابعة لوزارة التجارة مختصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات وإقامة الفعاليات والمهرجانات الدولية ويقام سنويا على أرض معرض بغداد الدولي فيما تقام معارض تخصصية تنظمها شركات قطاع خاص تابعة إلى معرض بغداد برعاية ودعم الحكومة العراقية وتعرض على أرضه الكثير من الدول منتوجاتها وخدماتها.


يشار إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، سجلت العام 2019، شركة تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية" "بيت التصدير" بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار؛ إذ تشكل حصة مساهمة القطاع الخاص 51 %، فيما تشكل مساهمة الحكومة 49 %.


ولفتت إلى أهمية المشاركة بالمعرض للحفاظ على تواجد المنتجات الأردنية داخل السوق العراقية وفتح منافذ تسويقية جديدة لها بالإضافة إلى تعريف زائري المعرض من الدول المشاركة بالجودة العالية التي وصلت اليها الصناعة الوطنية.


وأكدت الشركة أن الجارة الشقيقة العراق تعتبر شريكا تجاريا مهما بالنسبة للمملكة في مختلف المجالات الاقتصادية عدا عن أن سوقها يعتبر من الأسواق الرئيسية التي يعول عليها كثيرا لزيادة الصادرات الوطنية.


 وارتفعت الصادرات الوطنية إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل زيادة نسبتها 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.


وبحسب الارقام الرسمية، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي 261.4 مليون دينار مقابل 243.9 مليون.


وشكلت الصادرات الوطنية إلى العراق ما نسبته 6 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي والتي وصلت الى 4.198 مليار دينار.


وعلى مستوى منطقة التجارة العربية شكلت العراق 18 % من اجمالي صادرات المملكة ضمن قائمة اتفاقية دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي وصلت الى 1.460 مليار دينار.


ويصدر الأردن للعراق وفق بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن  أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.


وتوقعت الغرفة في تصريحات سابقة على لسان رئيسها م. فتحي الجغبير أن يتجاوز حجم التبادل التجاري حاجز ملياري دولار خلال الفترة المقبلة، نظراً لامتلاك الصناعة الأردنية العديد من الفرص التصديرية داخل هذه السوق المهمة بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار من جانب، وامتلاك الصناعة العراقية العديد من الفرص التصديرية إلى السوق الأردنية تقدر بما يزيد على حوالي 100 مليون دولار من جانب آخر، نظراً للقرب الجغرافي ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات.


يشار الى أن غايات شركة "بيت التصدير" التي لا تهدف إلى الربح فقط وانما تتمثل في العديد من الأمور، في مقدمتها تنشيط الصادرات الأردنية وترويج الصناعة المستدامة للقطاع ورفع مستوى الوعي في المملكة فيما يخص صناعة تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة، وتمويل المشاريع الصغيرة والترويج الاستثماري وإجراء دراسات متخصصة حول الأسواق. 

 

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