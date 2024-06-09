2523 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2523 طنا، منها 1772طن خضار، و700طن فواكه، و 50طنا من الورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25، والبصل الناشف بين 10و 20 قرشا، والبطاطا بين 25 و 50 قرشا، والبندورة بين 7و 17 قرشا، والجزر بين 25 و 35 قرشا، والخيار بين 20 و 30 قرشا، والزهرة بين 25 و 50 قرشا، والليمون بين 70 و 125 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 75 قرشا.

