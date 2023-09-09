السبت 09 أيلول 2023
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26318 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

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مهندسان يعملان في أحد مواقع العمل
بلغ عدد الباحثين والباحثات عن العمل الموقعين على عقود عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل 26318 شخصا ضمن اتفاقيات مع منشآت القطاع الخاص والبالغ عددها 1077 منشأة.اضافة اعلان
وبحسب آخر إحصائية، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، بلغ عدد المستفيدين من منتفعي صندوق المعونة الوطنية 1969شخصا منهم 884 من الإناث و1085 من الذكور.
وسجلت أعلى معدلات نسب التشغيل في قطاع التعليم بنسبة 40 بالمئة والصناعي بنسبة 35 بالمئة والقطاع السياحي 28 بالمئة، في حين سجل أدنى معدلات نسب التشغيل في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2 بالمئة وأنشطة المنظمات والهيئات الخارجية 1 بالمئة وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 0.03 بالمئة.
ويهدف البرنامج الوطني إلى توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية 18-40 سنة في القطاع الخاص، ويعتمد على طلب القطاع الخاص في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في محافظات المملكة كافة، ويقدم البرنامج حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات) بما مجموعه 150 دينارا.- (بترا-عبدالقادر الفاعوري)
وزارة-المالية

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