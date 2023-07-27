الجمعة 28 تموز 2023
النسخة المطبوعة

%28 زيادة أرباح "الاستثماري" لتبلغ 13 مليون دينار

الاستثماري
الاستثماري
   أعلن الاستثماري – البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة - عن نتائجه المالية النصف سنوية للعام الحالي 2023، وذلك بتحقيق أرباح صافية بلغت قرابة 13 مليون دينار مقابل 10 ملايين دينار في ذات الفترة من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 28 %.اضافة اعلان
 وبحسب البيانات المالية الأولية، بلغت إجمالي أرباحه قبل ضريبة الدخل نحو 18 مليون دينار مع نهاية حزيران الحالي، مقابل 15.2 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه النتائج المالية الاستدامة في أداء الاستثماري مع تركيزه على تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة وزيادة مستويات رضا العملاء.
 وأظهرت البيانات المالية أيضاً ارتفاعاً في صافي التسهيلات الائتمانية التي قدمها الاستثماري لعملائه من الأفراد والشركات بنسبة 18 % كما في النصف الاول من العام الحالي لتصل إلى 1 مليار دينار، فيما بلغت مجموع موجودات البنك 1.7 مليار دينار كما في نهاية حزيران الحالي مقابل 1.4 مليار دينار كما في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته 21 %.
 وشهدت ودائع العملاء والتأمينات النقدية ارتفاعا بنسبة 28 % لتصل نحو 1.2 مليار دينار كما في نهاية حزيران الحالي.
 وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة الاستثماري فهمي أبو خضرا: "تأتي هذه النتائج المالية الجيدة كنتيجة للتفوق في إدارة المخاطر وتحقيق كفاءة عالية في عملياتنا المصرفية، حيث تعكس هذه النتائج الإيجابية نجاحنا في تنفيذ استراتيجية نمو مستدامة تركز محاورها على تقديم قيمة مضافة للعملاء وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين".
 وأضاف أبو خضرا: "قد شهدنا نمواً جيداً في إجمالي أصول البنك، وتحسّنا في محفظة التسهيلات الائتمانية وارتفاعاً في ودائع العملاء، الأمر الذي يظهر زيادة مستويات رضا عملائنا عن خدماتنا وثقتهم في قدرتنا على تلبية احتياجاتهم المالية من خلال اختيار الاستثماري كشريك مالي مفضل"، مؤكداً أن الاستثماري سيواصل العمل على تعزيز أدائه المالي ومواصلة تحقيقه النمو على مختلف أصعدته التشغيلية، مع التزامه بتنفيذ رحلته نحو التحول الرقمي التي ستعزز من قدرته على الابتكار واستخدام التكنولوجيا الرقمية لتطوير منتجات وخدمات مصرفية متقدمة تلبي احتياجات العملاء في العصر الرقمي".
 تجدر الإشارة إلى أن معدل العائد على حقوق المساهمين لدى الاستثماري ارتفع في النصف الأول من العام الجاري إلى قرابة 13 % مقابل 11 % خلال ذات الفترة من العام 2022، كما ارتفع العائد على الأصول إلى 1.63 %.
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