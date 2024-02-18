الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

2979 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

السوق المركزي - (أرشيفية) - (تصوير: أمجد الطويل)
السوق المركزي - (تصوير: أمجد الطويل)

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي
التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2979 طنا، منها 2133 طن خضار،
و635 طن فواكه، و209 أطنان من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و50 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و35، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 25 و35، والخيار بين 25 و35، والزهرة بين 6 و15، والليمون بين 30 و40، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا. -(بترا)

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