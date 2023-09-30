3 مشاريع مؤثرة تفوز بجائزة أورنج المحلية لمشاريع التنمية المجتمعية

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أعلنت أورنج الأردن عن أسماء الفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى في النسخة المحلية السابعة من جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية (OSVP 2023) التي تسعى لتكريم المشاريع المبتكرة التي توفّر حلولاً مجتمعية فعّالة في مختلف المجالات مثل الصحة والزراعة والتعليم والطاقة والتجارة والصناعة وغيرها، مع التركيز على الأثر البيئي والمجتمعي المستدام.وخلال حفل الإعلان، تمّ عرض المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية من أصل 97 مشروعا متقدما والتي قامت بتقييمها لجنة التحكيم المؤلفة من الخبراء في المجال الريادي والتقني، حيث فاز مهند السوقي عن شركة Talent Space بجائزة المركز الأول وقيمتها 5 آلاف دينار وتوفيق قفاف عن شركة Jusoor Labs بجائزة المركز الثاني وقيمتها 3 آلاف دينار وهبة أسعد عن شركة Smart WTI بالمركز الثالث وقيمتها ألفا دينار أردني.وبفوزها في النسخة المحلية من الجائزة، تأهلت المشاريع الفائزة للمشاركة في النسخة الدولية التي تبلغ قيمة الجائزة الأولى ضمنها 25 ألف يورو، والثانية 15 ألف يورو، والثالثة 10 آلاف يورو، بالإضافة إلى جائزة المشاريع التي تم تأسيسها من قبل سيدات بقيمة 20 ألف يورو.وأكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، أهمية هذه الجائزة في دعم المشاريع التي تسهم في تقديم حلول لتحديات البيئة والمجتمع وخاصة التغير المناخي، معبّراً عن فخره بشركة iROLE الأردنية الناشئة التي فازت بجائزة المشاريع النسائية بقيمة 20 ألف يورو ضمن منافسات النسخة الدولية من الجائزة العام الماضي.وهنّأت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، المشاريع الفائزة بالنسخة السابعة التي تجسّد التزام أورنج بدعم ثقافة الابتكار، وتمنّت لهم التوفيق في النسخة الدولية، لافتةً إلى أهمية جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية التي تدعم النماذج الأولية والشركات في مرحلة النمو ذات الأثر البيئي أو المجتمعي لتمنحها فرصة جذب المستثمرين وتحقيق تأثير فاعل بابتكاراتهم.وشكرت الدبابنة كافة المشاركين على اتخاذهم المبادرة لتسخير التكنولوجيا في ابتكارات تحسّن من جودة الحياة وتسهم في التنمية، كما وجّهت شكرها إلى جميع أعضاء لجنة التحكيم على جهودهم في دعم منظومة الريادة، وذلك ضمن مسؤولية أورنج الاجتماعية التي تعدّ الريادة محوراً أساسياً ومحرّكاً للنمو.وشجّعت أورنج الأردن الشركات السبع المتأهلة على مواصلة طريقها الريادي والمشاركة في نسخة العام المقبل من الجائزة، حيث وصل إلى المرحلة النهائية هذا العام كل من ريم السميرات عن شركة Womotive، جاسر الحراسيس عن روبوتنا، زياد أبو عياش عن Sannula، بيان العبداللات عن Adadk، فيصل العرموطي عن DoorBox، يزن تادرس عن Math Mania، مجدي القضاة عن O2 Dive Experience.وتشمل لجنة التحكيم للنسخة المحلية كلاً من المهندس نضال البيطار، المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج)، فداء الطاهر، الشريك الإداري في صندوق أمام الاستثماري، ديما بيبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز، غدير خفش، المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية، سمر دودين، المدير الإقليمي ومدير البرامج في رواد التنمية–الأردن، د. يزن الزين، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة الأردنية، والمهندسة رنا الدبابنة، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة لدى أورنج الأردن.