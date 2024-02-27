3 مليارات دينار صادرات الأردن لمنطقة التجارة العربية العام الماضي

نمت صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في العام الماضي بنسبة 12.4 بالمئة، لتتصدر بذلك قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية لجهة الصادرات الوطنية.

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وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفاعا في قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية في العام الماضي لتصل إلى 3.078 مليار دينار، مقارنة مع 2.738 مليار دينار في عام 2022.



وفي المقابل، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي بما نسبته 18.5 بالمئة، وصولا إلى 4.711 مليار دينار، مقارنة مع 5.778 مليار دينار في عام 2022.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي، ليصل إلى قرابة 1.633 مليار دينار، مقارنة مع 3.040 مليار دينار في عام 2022.



بينما وصل حجم التبادلات التجارية بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي الى ما يقارب 7.789 مليار دينار، مقابل 8.516 مليار دينار في عام 2022.



وتتمثل الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في الأسمدة، والأدوية، الفواكه والخضار الطازجة والمبردة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، الدهانات، المحضرات الغذائية، الشوكولاتة، الأثاث والأقمشة، إضافة إلى المنسوجات والمبيدات الحشرية.



فيما تتركز مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في، النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، التمور، الحنطة "القمح"، الأسماك، ألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، الأثاث، وأشجار الفواكه، بالإضافة إلى الأجبان والعسل والحبوب.



وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة. بترا

