3.253 مليون دينار صافي الأرباح العامة للصوامع خلال 2023

بلغ صافي الربح العام، للشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، 3.253 مليون دينار، مقابل 3.927 مليون دينار في عام 2022.



وبين مدير عام الشركة المهندس عماد الطراونة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الشركة ورّدت للخزينة العامة عن عام 2023 بدل فوائض مالية بقيمة 4 ملايين دينار، وسددت 844,733 ألف دينار بدل ضريبة دخل، عن أرباح العام نفسه، مؤكداً حرص الشركة على تنفيذ تطلعات مستقبلية أكبر، بما يرفع كفاءة العمل.

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بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة الدكتور أنور العجارمة، خلال اجتماع الشبكة العادي السنوي، إن الشركة مساهمة عامة تأسست لتُعنى بحفظ وإدارة المخزون الوطني الاستراتيجي من الحبوب والغذاء، كذراع تخزينية للمواد الأساسية، التي تعد أحد ركائز الأمن الغذائي، وتتحمل مسؤولياتها تجاه التحوط بمخزون غذائي آمن للمملكة، بالتناغم مع سياسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين وخططها التموينية في استيراد مادتي الشعير والقمح.



وأشار الدكتور العجارمة إلى الدور المهم للشركة في توفير كل مستودعاتها المبردة والجافة لخدمة القطاع الخاص وتقديمها بأسعار تفضيلية.



وناقش رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، جدول الأعمال، والنتائج المالية للشركة، فيما صادقت الهيئة العامة المتمثلة بشركة الاستثمارات الحكومية على بنوده.



وأشاد ممثل الهيئة العامة الدكتور مروان المعايطة بجهود مجلس الإدارة وإدارتها التنفيذية، في تحقيق النتائج الإيجابية، لافتاً إلى أن توجهات الشركة مستقبلاً سيكون لها الأثر الأكبر في تعزيز الإيرادات، وتحسين نتائج أعمالها.