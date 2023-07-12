الخميس 13 تموز 2023
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3.474 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 6 أشهر

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صناعة عمان

 بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال النصف الأول من العام الحالي، 3.474 مليار دينار، مقابل 3.576 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
ووفقا لمعطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 4 بالمائة لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، و 24 بالمائة للخشبية والأثاث.
واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 2.003 مليار دينار.
وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 550 مليون دينار مقابل 476 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 16 بالمائة.
وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 13 بالمائة، لتصل إلى 418 مليون دينار مقابل 368 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت صادرات صناعة عمان إلى العراق بالنصف الأول من العام الحالي، إلى 403 ملايين دينار، مقابل 290 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 39 بالمائة.
بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 632 مليون دينار مقابل 784 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 19 بالمائة، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
وسجلت صادرات الغرفة إلى سورية خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعا بنسبة 12 بالمائة، مسجلة 50 مليون دينار مقابل 56 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت صادرات صناعة عمان إلى الشقيقة فلسطين بنسبة 41 بالمائة، لتبلغ 121 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 86 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.493 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 1.049 مليار دينار، والدول الإفريقية 21 مليون دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية نحو 584 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية 56 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 117 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد نحو 81 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 73 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.018 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 691 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 484 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بقيمة نحو 385 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 325 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 226 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 148 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 114 مليون دينار، والإنشائية نحو 76 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 8 ملايين دينار.
يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، وتشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار. - (بترا - سيف الدين صوالحه)

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