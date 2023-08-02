الأربعاء 02 آب 2023
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3.7 مليون سائح زاروا الأردن في 7 أشهر

سياح يزورون جبل القلعة وسط عمان الأسبوع الماضي - (تصوير: أمجد الطويل)
سياح

قالت وزارة السياحة والآثار، إن اعداد زوار المملكة الدوليين حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023 نحو 3.720.259 زائر، محققاً إرتفاعاً بنسبة 51.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.اضافة اعلان

وأظهرت الوزارة في نشرتها الشهرية، ارتفاعاً في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023 بنسبة 47 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث وصل عددهم الى 3.085.145 سائح.

وحقق سياح المبيت لمجموعة الدول الآسيوية، إرتفاعاً ملحوظاً خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023 بما نسبته 145.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث تعتبر أعلى نسبة تم تحقيقها على مستوى سياح المبيت حسب المنطقة.

وأظهرت النشرة، إرتفاعاً في سياح المبيت لمجموعة الدول الأوروبية خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 85.8 بالمئة، تبعتها مجموعة الدول الأمريكية والتي حققت إرتفاعاً ما نسبته 78.1 بالمئة.

وبلغت اعداد الزوار في شهر تموز الماضي من العام الحالي، 694.207 زائر، محققةً نسبة ارتفاع وصلت الى 21.7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، حقق الدخل السياحي خلال النصف الاول من عام 2023، ارتفاعاً بنسبة 59.4 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2022، حيث بلغ نحو  2.450 مليار دينار (3.456 مليار دولار).
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