الأربعاء 21 حزيران 2023
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30 استثمارا صناعيا بـ31 مليون دينار في السلط الصناعية

٣٠ استثمارا صناعيا بـ31 مليون دينار في السلط الصناعية
٣٠ استثمارا صناعيا بـ31 مليون دينار في السلط الصناعية
أوعز محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود اليوم بالتحضير لاجتماع مشترك يضم عدد من الجهات الرسمية لحل القضايا المتعلقة بالطرق التي تخدم مدينة السلط الصناعية والسكان المجاورين لها.اضافة اعلان
واشاد ابو قاعود خلال زيارة لمدينة السلط الصناعية بحضور رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري ورئيس مجلس المحافظة ابراهيم العوامله ومدير اشغال البلقاء المهندس عامر الدباس وعدد من مستثمري المدينة بالنهضة الاستثمارية التي تشهدها المدينة على صعيد استقطاب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل. مؤكدا دعم المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية لإنجاح الاستثمار في المدينة وخدمة اهالي محافظة البلقاء والاقتصاد الاردني.

من جانبه ابدى المهندس محمد الحياري رئيس بلدية السلط الكبرى  استعداد البلدية لتقديم كافة اوجه الدعم للاستثمار في المدينة إضافة إلى معالجة كافة الملاحظات التي تستدعي معالجتها بالسرعه الممكنه من خلال فرق المدينة وكوادرها العامله
وقدم مساعد مدير عام المدن الصناعية للتطوير المهندس طالب السعايدة شرحا مفصلا لجهود شركة المدن الصناعيه في إيجاد الحلول الهندسية اللازمة للشوارع المحاذية للمدينه مبينا ان الشركة على اتم الاستعداد لتقديم الحلول وخدمة المستثمرين في المدينة والمناطق المجاوره لها بالتعاون مع المعنيين في المحافظة.

مدير مدينة السلط الصناعية محمود طمليه اكد ان المدينة الصناعية استقطبت لغاية اليوم ٣٠ استثمارا صناعيا بقيمة ٣١ مليون دينار ستوفر في مراحلها التشغيلية قرابة ٧٥٠ فرصة عمل.
وبين طمليه إن المدينة تضم استثمارات اردنية وعربية واجنبية في مختلف القطاعات الصناعية حيث تصل بمنتجاتها للسوق المحلي والعربي والدولي .
واشار طمليه إلى سعي المدينة بالتنسيق مع مختلف الجهات لخدمة الاستثمارات الصناعيه فيها والتسهيل على المستثمرين بإيصال كافة الخدمات إليهم لخدمة الصناعه الاردنية في المدينة.
وخلال الزيارة جال ابوقاعود والحضور في اروقة المدينة واطلعوا على مشروع إقامة المباني الصناعيه الجديدة فيها والدي يمتد على مساحة ١٠ آلاف متر مربع والذي ياتي استكمالا للمباني التي اقيمت في المدينة واشغلت بالكامل . كما زار مشروع محطة تنقية المدينة الذي تقيمه شركة المدن الصناعيه لخدمة الاستثمارات الصناعيه كما شملت الجولة زيارة عدد من خطوط الانتاج لشركات صناعيه عامله في مدينة السلط الصناعيه.
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