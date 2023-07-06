%30 الإنجاز في مبادرة "شراكة الحكومات الشفافة"

عبدالرحمن الخوالدة

اضافة اعلان

بلغت نسبة الإنجاز في خطة العمل الوطنية الخامسة 2021- 2025 الخاصة بمبادرة شراكة الحكومات الشفافة التي ما تزال قيد التنفيذ من خلال وحدة الشفافية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي نحو 30 %، وفق ما أظهرت بيانات الوحدة المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.ومبادرة شراكة الحكومات الشفافة هي مبادرة متعددة الأطراف تهدف إلى ضمان التزامات ملموسة من الحكومات لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد، إضافة إلى تسخير التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الحكم الرشيد، في إطار روح التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، حيث تشرف لجنة توجيهية تشمل ممثلين عن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على الالتزامات التي تضعها الحكومات على نفسها وتلتزم بتنفيذها بشكل طوعي.يذكر أن الأردن انضم إلى مبـادرة شـراكة الحكومـة الشـفافة منـذ إطلاقها وذلـك فـي شـهر أيلـول(سبتمبر) مـن عــام 2011، لتكــون بذلــك أول دولــة عربيــة تنظم لهذه المبادرة التي تضم 78 دولة وتسعى لجعل هذه البلدان أكثر انفتاحا وخضوعا للمساءلة، من خلال عمل الحكومة والمجتمع المدني معا على تنفيذ إصلاحات حكومية شفافة و طموحة.وتشتمل خطة العمل الوطنية الخامسة، والتي تم إعداد أولوياتها بشكل ممنهج يراعي الأولويات الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة، والتي ركزت عليها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومختلف الخطط والبرامج الحكومية، على ستة التزامات تم تطويرها بنهج تشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة.وتتمثل التزامات الخطة بستة محاور المحدد إنجازها في الإطار الزمني من كانون الثاني (يناير) لعام 2022 حتى حزيران (يونيو) من عام 2025.الالتزام الأول هو تحسين الحوكمة بين منظمات المجتمع المدني وحمايتها من مخاطر التعرض للاستغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذا الالتزام حتى الآن 50 % .ويقوم هذا الالتزام بدعم البيئة الممكنة والداعمة لمؤسسات المجتمع المدني مع التركيز على تحسين الحوكمة فيها وحمايتها من خطر الاستغلال في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تطوير متطلبات رقابية وإشرافية لمؤسسات المجتمع المدني قائمة على المخاطر، وتنفيذ أنشطة توعية لزيادة وعي المؤسسات بتلك المتطلبات والممارسات الفضلى لتعزيز الحوكمة داخلها.ويهدف إلى زيادة الثقة العامة بهذا القطاع، ليس فقط من الجهات الحكومية بل أيضا من مختلف شرائح المواطنين وتوفير بيئة ممكنة تدعم مؤسسات المجتمع المدني الصغيرة وتمكينها لخدمة المجتمع.اما الالتزام الثاني فهو تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار من خلال الوسائل الإلكترونية، إذ وصلت نسبة الإنجاز به 33 % .ويسعى هذا الالتزام إلى توحيد ومأسسة المشاركة الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية من خلال بناء بوابة إلكترونية وطنية موحدة تسهل الحصول على آراء المواطنين، إضافة إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق بالمشاركة الإلكترونية، ويعتبر هذا الالتزام جزء من سياسة المشاركة الإلكترونية في الأردن (2021)وتكمن أهمية هذا الالتزام بارتباطه بمعايير الحكومة الشفافة من خلال اتخاذه النهج التشاركي في تطوير السياسات والإجراءات الحكومية المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني، إضافة الى تفعيله دور المواطن في صنع القرار من خلال المشاركة في المشاورات حول المشاريع الحكومية ومشاريع التشريعات إلى جانب ارتباطه مع معيار الانفتاح على التكنولوجيا والابتكار لزيادة المساءلة والشفافية كون هذا يساهم في تفعيل مشاركة المواطنين في صنع القرار بشكل شفاف عبر بوابة وطنية للمشاركة الإلكترونية بطرق مبتكرة.ويتمثل الالتزام الثالث بتبني سياسات لإدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام إذ بلغت نسبة الإنجاز به وفق آخر تحديث 22 % فقطويركز هذا الالتزام على معالجة مشكلة افتقار العديد من السياسات والإستراتيجيات والبرامج التي يتم تنفيذها في القطاع العام إلى منظور النوع الاجتماعي، حيث لا تأخذ في عين الاعتبار احتياجات المرأة والرجل في عملية التخطيط أو اتخاذ القرارات، وبالأخص احتياجات المرأة، مما يعمق الفجوة بين الجنسين ويحرم المرأة من التمتع بحقوق متساوية ومتكافئة مع الرجل ويحد من قدرتها في الوصول العادل إلى الفرص والموارد.ويستهدف الالتزام مأسسة سياسات إدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام لتلبية الاحتياجات المختلفة لكل من المرأة والرجل وتقييم الاثار المترتبة على هذه الاحتياجات، إضافة إلى سعيه دعم حقوق المرأة في الوصول الى تكافؤ الفرص مع الرجل، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساوة بين الجنسين، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة .والالتزام الرابع في هذه الخطة هو تعزيز دور الشباب في إعداد وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات الحكومية المرتبطة بهم، ووصلت نسبة الإنجاز به حوالي 33 %ويطمح هذا الإلتزام إلى تعزيز دور الشباب في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الحكومية المرتبطة بهذه الفئة ، فضلا عن تحسين تفاعل فئة الشباب مع المنصات والموارد الحكومية المتاحة.و سيعمل الالتزام على تعزيز شعور هؤلاء الشباب بالملكية تجاه الخطط الوطنية الخاصة بهم، كما سيحسن من استجابة تلك الإستراتيجية لاحتياجاتهم وأولوياتهم والتحديات التي يواجهونها، خاصة في الفترة ما بعد أزمة فيروس كورونا، وبشكل عام، سيؤدي ذلك إلى تحسين وتعزيز الثقة بين فئة الشباب والحكومة.ومن جانب آخر، يساهم تحسين تفاعل الشباب مع المنصات الحكومية المتوفرة من وصولهم إلى الموارد والمعلومات اللازمة لتعزيز مهاراتهم، وفرص العمل لديهم وابتكار السوق.الالتزام الخامس في قائمة الخطة الوطنية هو تعزيز النزاهة على المستوى الوطني، وتبلغ نسبة الإنجاز به قرابة 33 %ويرمي هذا الالتزام إلى معالجة ضعف فهم الإدارة العامة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لمعايير النزاهة الوطنية والوقاية من الفساد، و تعزيز هذه المعايير في نطاق عملها وممارساتها، إضافة إلى تمكينها من بناء نهج متكامل وطويل الأمد لتعزيز هذه المعايير ضمن خطط عملها بهدف ضمان الامتثال لها من جميع الموظفين بما في ذلك كبار الموظفين علاوة على محاولته التغلب على ضعف فهم المواطنين لآلية عمل الهيئة ودورها وكيفية الإبلاغ عن حالات الفساد.وآخر هذه الإلتزامات التي ستنفذها الخطة هو إشراك المجتمعات المحلية/أصحاب المصلحة خلال المراحل المختلفة للمشاريع الحكومية الرأسمالية/الاستثمارية لغايات دعم موائمة واستجابة هذه المشاريع لاحتياجات المجتمعات وتحسين مستوى الخدمات، حيث ناهزت نسبة الإنجاز به 10 % فقطويستهدف هذا الالتزام تطوير منهجية تشاركية لإجراء تقييم مبدئي يبين أثر المشاريع الحكومية الرأسمالية/ الاستثمارية على المجتمع المحلي خلال مرحلة التخطيط لها، وذلك لضمان موائمتها لاحتياجات المواطنين ومعالجة أي آثار سلبية محتملة لهذه المشاريع، إضافة إلى تطوير منهجية تشاركية تساهم بها المجتمعات المحلية/ أصحاب المصلحة لتعزيز مشاركتهم في تقييم هذه المشاريع أثناء مرحلة التنفيذ وآثارها الاجتماعية المحتملة على المستفيدين إلى جانب تطوير منهجية تشاركية لتعزيز المشاركة المجتمعية بعد انتهاء مرحلة تنفيذ هذه المشاريع، لتحديد الفجوات والدروس المستفادة من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية وعكس ذلك على المشاريع المستقبلية لتبنيها من قبل وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي .