30 نيسان الجاري آخر موعد لتقديم إقرار الدخل

أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان 30 نيسان الحالي هو اخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بالسنة المالية 2023.

اضافة اعلان

ودعت المكلفين، الذين لم يقوموا حتى الآن بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2023 إلى ضرورة اغتنام الفرصة المتبقية من شهر نيسان الحالي وتقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي تتراوح بين 100 دينار إلى 500 دينار، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.



ومن ناحية أخرى دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصحاب الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا.

وأشارت الدائرة بأن التسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يمكن من استفادة المسجلين بالنظام من المزايا التي توفرها الدائرة لهم ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وكذلك تأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشآت إلى مكاتب مدققي الدائرة ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.

وأكدت الدائرة على الملزمين كافة في حال عدم قيامهم بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني حتى الآن على سرعة التسجيل في النظام وتوفيق اوضاعهم حسب متطلبات النظام تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية علما بانه يمكن التسجيل بالنظام من خلال رابط التسجيل.

وأشارت إلى أنه بإمكان المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم ومساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.