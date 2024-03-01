الجمعة 01 آذار 2024
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3490 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الخميس

الحمل الكهربائي يسجل 3500 ميجاواط مساء الأربعاء
الحمل الكهربائي
  بلغ الحمل الكهربائي المسجل، مساء أمس الخميس، 3490 ميجا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.اضافة اعلان

وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجا واط، خلال آب الماضي
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