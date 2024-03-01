الجمعة 01 آذار 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
اقتصاد
الاقتصاد المحلي
الجمعة 01 آذار 2024
10:50 ص
3490 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الخميس
الحمل الكهربائي
بلغ الحمل الكهربائي المسجل، مساء أمس الخميس، 3490 ميجا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
اضافة اعلان
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجا واط، خلال آب الماضي
اقتصاد
الحمل الكهربائي
Copy
ذات صلة
رفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل لشهر آذار المقبل
منذ20 ساعة
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في كانون الثاني
منذ22 ساعة
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نتطلع لزيادة استثماراتنا في الأردن لـ100 مليون دولار سنويا
28 شباط 2024
165 ألف أردني غادروا لغايات السياحة الشهر الماضي
26 شباط 2024
اقرأ أيضا
تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آذار
منذ19 ساعة
انخفاض معدل البطالة إلى 21.4%
منذ19 ساعة
رفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل لشهر آذار المقبل
منذ20 ساعة
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في كانون الثاني
منذ22 ساعة
العزام: اتخذنا إجراءات لمواجهة تحديات التوسع في الطاقة المتجددة
منذ22 ساعة
"صداع" التطبيقات غير المرخصة.. بانتظار حول عملية لإيقافه
منذ24 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الأول من آذار علامة فارقة بتاريخ الاردن
أخبار محلية
|
منذ 2 دقيقة
معاريف: 50% من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب للحكومة
العرب والعالم
|
منذ 17 دقيقة
تسريع التحول في نظم الأغذية الزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
العرب والعالم
|
منذ 58 دقيقة
اللواء الدويري: انسحاب الاحتلال خاسرا من الزيتون متوقع
عربي
|
منذ 60 دقيقة
أمريكا تحمي الاحتلال مجددا من إدانة بمجلس الأمن بعد "مجزرة الطحين"
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
الإيرانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
سراب الدولتين: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة (2-2)
ترجمات
|
28 شباط 2024
سراب الدولتين: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة (2-1)
ترجمات
|
27 شباط 2024
تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته
ترجمات
|
26 شباط 2024
الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية
ترجمات
|
26 شباط 2024
كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم
ترجمات
|
26 شباط 2024
لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟
ترجمات
|
25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
مجزرة دوار النابلسي
نويت
منذ15 ساعة
محاضرة
28 شباط 2024
العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة
27 شباط 2024
المواطن الأردني
26 شباط 2024
انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن
25 شباط 2024