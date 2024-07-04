 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3600 دينار نصيب الفرد من الدين العام

الدين العام
اترفاع حصة الفرد من الدين العام

بلغ نصيب الفرد في الأردن من الدين العام في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقارب 3600 دينارا ، بحسب أرقام نشرة وزارة المالية الأخيرة.

ويتم احتساب نصيب الفرد من الدين العام عن طريق قسمة صافي الدين العام للمملكة (من غير فوائد) في فترة محددة على عدد السكان في الأردن.

ووفقا لنشرة وزارة المالية، فإن رصيد الدين العام في المملكة حتى الربع الأول من العام الحالي بلغ ما يقارب 41.7 مليار دينار شاملا مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

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ولكن مع استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان يبلغ رصيد الدين 32.5 مليار دينار، في حين يبلغ نصيب الفرد من هذا الدين 2800 دينارا.

وبحسب ارقام دائرة الإحصاءات العامة تجاوز عدد سكان المملكة حتى اليوم 11.6 مليون نسمة.

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