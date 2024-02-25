الأحد 25 شباط 2024
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3670 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

الحمل الكهربائي ليوم أمس يصل 3940 ميغا واط
3670 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس
بلغ الحمل الكهربائي المسجل، مساء أمس السبت، 3670 ميجا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل خلال الشتاء الحالي 4050 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.اضافة اعلان
وبلغ أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة 4220 ميجا واط، خلال آب الماضي.

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