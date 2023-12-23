السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

3675 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الجمعة

أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس الجمعة بلغ 3675 ميجا واط.

وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب/ أغسطس الماضي. (بترا)اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)

3400 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل في الأردن الأربعاء

07 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
سفينة غالاكسي ليدر التي احتجزها الحوثيون في البحر الأحمر الشهر الماضي

خط بري بحري من الأردن إلى مصر بديلا للمملكة عن البحر الأحمر وباب المندب

منذ 15 دقيقة
394132_0

مجموعة حمادة تواصل حملة جمع التبرعات لدعم أهلي غزة

منذ6 ساعة
صادرات تجارة عمان تزيد 58.8 % خلال 8 أشهر

تجارة عمّان تدعو التجار للتحوط تحسبا للظروف الجوية

منذ6 ساعة
39.4 دينار سعر غرام الذهب محليا

ارتفاع أسعار الذهب محليا

منذ7 ساعة
خضار

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

منذ8 ساعة
ضريبة الدخل - (تعبيرية)

مجلس الوزراء يوافق على تسوية الأوضاع الضريبية لـ1170 شركة ومكلفا

21 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

تطورات لافتة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات | منذ20 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
 