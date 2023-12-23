3675 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الجمعة

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أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس الجمعة بلغ 3675 ميجا واط.وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب/ أغسطس الماضي. (بترا)