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السبت 23 كانون الأول 2023
3:25 م
3675 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الجمعة
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس الجمعة بلغ 3675 ميجا واط.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب/ أغسطس الماضي. (بترا)
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شركة الكهرباء الوطنية
الحمل الكهربائي
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