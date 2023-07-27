الجمعة 28 تموز 2023
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%37 زيادة نقل البضائع برا

شاحنات
شاحنات
 زاد حجم البضائع المنقولة برا في المملكة بنسبة 37 % خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل زهاء 12 مليون طن، مقارنة مع 8.7 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير مؤشرات أداء قطاع نقل البضائع.اضافة اعلان
وارتفع عدد الشاحنات الداخلة عبر المراكز الحدودية كافة، إلى 117 ألف شاحنة، مقارنة مع 103 آلاف شاحنة وبنسبة زيادة تبلغ 14 %، كما زاد عدد الشاحنات الخارجة عبر جميع المراكز الحدودية إلى 113 ألف شاحنة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 97.5 ألف شاحنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 16 %.
وشهد عدد شركات نقل الحاويات زيادة ليبلغ 117 شركة، فيما كان خلال الربع الأول من العام الماضي 111 شركة وبنسبة زيادة بلغت 5 %، وارتفع عدد شركات نقل البضائع من 130 شركة الى 142 شركة وبزيادة 9 %.
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