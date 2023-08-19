السبت 19 آب 2023
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38.7 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

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الذهب
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، وفقا للتسعيرة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا لدى الأردنيين، 38.70 دينارا لجهة الشراء من المحال، فيما بلغ 37.00 دينار لجهة البيع.اضافة اعلان

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء، 34.30 دينار، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 45.70 دينارا.

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