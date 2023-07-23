الإثنين 24 تموز 2023
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%386 زيادة مدفوعات "كليك" بالنصف الأول

كليك
كليك
 كشفت أرقام رسمية صادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" أخيرا أن قيمة المعاملات والمدفوعات عبر تطبيق " كليك" قفزت بنسبة 386 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.اضافة اعلان
وبلغت قيمة المدفوعات خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1.84 مليار دينار مقارنة مع 378.7 مليون دينار في بلد تقدر فيه أعداد اشتراكات الخلوي بأكثر من 7.5 مليون اشتراك. 
وأشارت الأرقام إلى أن قيمة المدفوعات عبر نظام "كليك" خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت مع ارتفاع في قاعدة مستخدمي النظام والتي بلغت مع نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي قرابة 810 آلاف مستخدم مقارنة مع 337 ألفا قبل عام بزيادة نسبتها 140 %. 
وبينت الإحصاءات أن النسبة الأكبر من مستخدمي " كليك" مع نهاية النصف الأول كانت من الأردنيين بنسبة 94.7 % من إجمالي المستخدمين والبقية لجنسيات أخرى تتواجد في الأردن.  وبالنسبة لتوزيع المستخدمين بحسب الجنس، قالت الأرقام "النسبة الأكبر من المستخدمين منهم كانت للذكور بنسبة 62.5 % من الإجمالي". 
وعلى صعيد متصل كشفت الأرقام أن عدد الحركات التي نفذت عبر نظام " كليك" في النصف الأول من العام الحالي بلغت قرابة 11 مليون حركة. وبينت الأرقام أن النسبة الأكبر من الحركات عبر " كليك" خلال النصف الأول من العام الحالي كانت للتحويلات النقدية وبنسبة 86.4 % من اجمالي عدد الحركات، والنسبة الباقية كانت للمشتريات. 
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