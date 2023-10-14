السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

39.5 دينار سعر الذهب محليا

39.5 دينار سعر الذهب محليا
39.5 دينار سعر الذهب محليا
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 39.50 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38 دينارا لجهة البيع.اضافة اعلان
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 46.60 و 35.30 دينار على التوالي.
وبحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 277 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 317 دينارا.
وأشار علان لــ (بترا)، إلى أن الطلب على الليرات والسبائك الذهبية لغايات الادخار والاستثمار انخفض بالسوق المحلية بعد أن شهد نشاطا واضحا بالفترة الأخيرة للاستفادة من تراجع الاسعار العالمية، لكنه عاد إلى حالة وصفها بالجيدة بالوقت الحالي، بعد عودة ارتفاعها منذ بداية الأسبوع الماضي بمقدار 110 دولارات، مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.
ولفت إلى أن الطلب على المصاغ الذهبي بالسوق المحلية يمر بحالة متوسطة.
وبين أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم امس الجمعة عند 1930دولارا للأونصة الواحدة بزيادة 60 دولارا عن تداولات يوم الخميس، مرجعا ذلك بفعل تطورات الأحداث بالمنطقة.
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