السبت 29 تموز 2023
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39.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21

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الذهب الصاغة سعر
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، 39.90 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.20 دينار لجهة البيع.اضافة اعلان
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.90 و35.50 دينار على التوالي.
وبين رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 280 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 320 دينارا.
وتوقع أن يتحسن الطلب على الذهب بالسوق المحلية بداية الأسبوع الحالي، وأن ينتقل من المستوى المتوسط إلى الجيد.
وأشار علان، إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 1959دولارا للأونصة الواحدة.-(بترا)
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