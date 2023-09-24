الإثنين 25 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

4 % زيادة الأردنيين العاملين في السياحة

1695562787473657100
سياح يزورون آثار مدينة جرش - (أرشيفية)

ارتفع عدد العاملين الأردنيين في القطاع السياحي بنسبة 4 % وصولا إلى 54.7 ألف عامل بوظيفة مباشرة في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.

اضافة اعلان


وبحسب البيانات نفسها، فإن عدد العمالة الأردنية كان يبلغ في نهاية العام الماضي 43.8 ألف عامل بوظيفة مباشرة.


وبحسب بيانات الوزارة الصادرة حتى النصف الأول من العام الحالي فإن القطاع السياحي وظف 57.1 ألف عامل أردني وغير أردني بوظيفة مباشرة مقارنة مع 54.7 الفا في نهاية العام الماضي.


وارتفع عدد المنشآت السياحية في مختلف محافظات المملكة إلى 3312 منشأة سياحية حتى النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع 3223 منشأة في نهاية العام الماضي.


ويضم القطاع الفندقي نحو 625 فندقيا من مختلف الفئات ويعتبر هو القطاع الأكثر توظيفا للعاملين بعدد يتجاوز 22.8 ألف عامل تشكل العمالة الأردنية منها نحو 19.1 ألف.


ويوظف قطاع المطاعم السياحية الذي يصل عددها إلى 1193 مطعما أكثر من 21.8 ألف عامل يزيد عدد الموظفين الأردنيين على 15.3 ألف عامل بوظيفة مباشرة.


ويصل عدد العاملين في قطاع مكاتب السياحة والسفر البالغة 885 مكتبا أكثر من 4.6 ألف موظف يزيد عدد العمالة الاردنية فيه على 4.2 ألف عامل بوظيفة مباشرة.


ويوظف عدد العاملين في قطاع شركات النقل السياحي البالغ 16 شركة أكثر من 2.1 ألف موظف يصل عدد العمالة الأردنية فيه إلى أكثر من ألفي أردني بوظيفة مباشرة.


ويبلغ عدد العاملين في مكاتب تأجير السيارات السياحية والبالغة 252 مكتبا أكثر من 2.1 ألف موظف عدد العمالة الأردنية فيها يزيد على 1.8 ألف عامل بوظيفة مباشرة.


ويصل عدد الأدلاء السياحيين إلى أكثر من 1.3 ألف دليل جميعهم من العمالة الأردنية.


ويوظف قطاع متاجر التحف الشرقية البالغ 297 متجرا أكثر من 993 موظفا يزيد عدد الاردنيين في هذا القطاع على 657 عاملا بوظيفة مباشرة.


ويصل عدد العاملين في قطاع مرافقي الرواحل 530 موظفا أردنيا يعمل بوظيفة مباشرة.


ويضم قطاع الرياضة المائية البالغة 6 منشآت أكثر من 255 عاملا عدد الموظفين الأردنيين فيه نحو 204 موظفين يعمل بوظيفة مباشرة في هذا القطاع.


ويصل عدد العاملين في قطاع مراكز الغوص البالغة 38 مركزا إلى نحو 190 موظفا عدد العمالة الأردنية فيها يصل إلى 150 موظفا يعمل بوظيفة مباشرة.


ويوظف قطاع القوارب الزجاجية 120 شخصا بوظيفة مباشرة للعمالة الأردنية.


وحصلت العاصمة عمان على الحصة الأكبر بعدد العاملين في القطاع السياحي إذ بلغوا أكثر من 40.2 ألف عامل، يليها العقبة بحجم عمالة تزيد على 6.1 ألف عامل،وبلغ حجم العمالة في القطاع السياحي بمنطقة البحر الميت نحو 3 آلاف، وفي البترا بلغ حجم العمالة أكثر من 1.8 الف، وبلغ حجم العمالة في إربد 1.3 ألف، وفي وادي رم والديسة نحو 1.2 ألف عامل، وبلغ حجم العمالة في القطاع السياحي في مادبا 996 عاملا، وفي الزرقاء بلغ عدد العمالة 591، وبلغ عدد العمالة في جرش قرابة 500 عامل، وبلغ عدد العاملين في القطاع السياحي في البلقاء قرابة 342 عاملا.

 

اقرأ المزيد : 

18 % ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن وبريطانيا في 6 أشهر

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
قلعة مكاور الأثرية في مادبا- (من المصدر)

الزيارة الملكية لمادبا تعيد التركيز على أولوية تنمية القطاع السياحي

13 أيلول 2023
ندوة مجالس الغد التي عقدت حول تحديات القطاع السياحي -(تصوير ساهر قدارة)

السياحة: انتعاش تاريخي.. كيف يتجاوز العقبات؟

30 آب 2023
مذكرة تفاهم لإجراء مسح إحصائي للسياحة المحلية

مذكرة تفاهم لإجراء مسح إحصائي للسياحة المحلية

29 آب 2023
اقرأ أيضا
شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

قرار مهم من الضمان لتخفيف الأعباء المالية على المنشآت المدينة

منذ2 ساعة
مبنى البنك المركزي الأردني في عمان - (أرشيفية)

تعميم من البنك المركزي

منذ3 ساعة
جانب من جلسة مجلس الوزراء ليوم الاثنين

الموافقة على الأسباب الموجبة لـ"إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين"

منذ4 ساعة
جانب من جلسة مجلس الوزراء ليوم الاثنين

الموافقة على الأسباب الموجبة لـ"معدل نظام تصفية الشركات"

منذ5 ساعة
مؤشرات إحصائية - (تعبيرية)

إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والجهات الرسمية لدعم العمل الإحصائي

منذ5 ساعة
الحكومة توافق على إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر

الحكومة توافق على إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما يفعله سفراء واشنطن في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

وسط البلد

جهاد المنسي |اليوم

إنهاء دعم المياه يتطلب مراجعة سياسات التقشف

أحمد عوض |اليوم

منهجية الخطاب

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ماذا يفعل الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

لا شممنا التوابل ولا عرفنا ملمس الحرير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات | منذ22 ساعة
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات | منذ22 ساعة
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات | منذ22 ساعة
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات |22 أيلول 2023
 