4 % زيادة الأردنيين العاملين في السياحة

محمد أبو الغنم

ارتفع عدد العاملين الأردنيين في القطاع السياحي بنسبة 4 % وصولا إلى 54.7 ألف عامل بوظيفة مباشرة في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.

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وبحسب البيانات نفسها، فإن عدد العمالة الأردنية كان يبلغ في نهاية العام الماضي 43.8 ألف عامل بوظيفة مباشرة.



وبحسب بيانات الوزارة الصادرة حتى النصف الأول من العام الحالي فإن القطاع السياحي وظف 57.1 ألف عامل أردني وغير أردني بوظيفة مباشرة مقارنة مع 54.7 الفا في نهاية العام الماضي.



وارتفع عدد المنشآت السياحية في مختلف محافظات المملكة إلى 3312 منشأة سياحية حتى النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع 3223 منشأة في نهاية العام الماضي.



ويضم القطاع الفندقي نحو 625 فندقيا من مختلف الفئات ويعتبر هو القطاع الأكثر توظيفا للعاملين بعدد يتجاوز 22.8 ألف عامل تشكل العمالة الأردنية منها نحو 19.1 ألف.



ويوظف قطاع المطاعم السياحية الذي يصل عددها إلى 1193 مطعما أكثر من 21.8 ألف عامل يزيد عدد الموظفين الأردنيين على 15.3 ألف عامل بوظيفة مباشرة.



ويصل عدد العاملين في قطاع مكاتب السياحة والسفر البالغة 885 مكتبا أكثر من 4.6 ألف موظف يزيد عدد العمالة الاردنية فيه على 4.2 ألف عامل بوظيفة مباشرة.



ويوظف عدد العاملين في قطاع شركات النقل السياحي البالغ 16 شركة أكثر من 2.1 ألف موظف يصل عدد العمالة الأردنية فيه إلى أكثر من ألفي أردني بوظيفة مباشرة.



ويبلغ عدد العاملين في مكاتب تأجير السيارات السياحية والبالغة 252 مكتبا أكثر من 2.1 ألف موظف عدد العمالة الأردنية فيها يزيد على 1.8 ألف عامل بوظيفة مباشرة.



ويصل عدد الأدلاء السياحيين إلى أكثر من 1.3 ألف دليل جميعهم من العمالة الأردنية.



ويوظف قطاع متاجر التحف الشرقية البالغ 297 متجرا أكثر من 993 موظفا يزيد عدد الاردنيين في هذا القطاع على 657 عاملا بوظيفة مباشرة.



ويصل عدد العاملين في قطاع مرافقي الرواحل 530 موظفا أردنيا يعمل بوظيفة مباشرة.



ويضم قطاع الرياضة المائية البالغة 6 منشآت أكثر من 255 عاملا عدد الموظفين الأردنيين فيه نحو 204 موظفين يعمل بوظيفة مباشرة في هذا القطاع.



ويصل عدد العاملين في قطاع مراكز الغوص البالغة 38 مركزا إلى نحو 190 موظفا عدد العمالة الأردنية فيها يصل إلى 150 موظفا يعمل بوظيفة مباشرة.



ويوظف قطاع القوارب الزجاجية 120 شخصا بوظيفة مباشرة للعمالة الأردنية.



وحصلت العاصمة عمان على الحصة الأكبر بعدد العاملين في القطاع السياحي إذ بلغوا أكثر من 40.2 ألف عامل، يليها العقبة بحجم عمالة تزيد على 6.1 ألف عامل،وبلغ حجم العمالة في القطاع السياحي بمنطقة البحر الميت نحو 3 آلاف، وفي البترا بلغ حجم العمالة أكثر من 1.8 الف، وبلغ حجم العمالة في إربد 1.3 ألف، وفي وادي رم والديسة نحو 1.2 ألف عامل، وبلغ حجم العمالة في القطاع السياحي في مادبا 996 عاملا، وفي الزرقاء بلغ عدد العمالة 591، وبلغ عدد العمالة في جرش قرابة 500 عامل، وبلغ عدد العاملين في القطاع السياحي في البلقاء قرابة 342 عاملا.

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