4 فرص استثمار سياحية بـ581 مليون دينار

طارق الدعجة

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طرحت منصة "الاستثمار في الأردن"، التي أطلقتها الحكومة أخيرا، 4 فرص استثمارية بقطاع السياحة بحجم استثمار يتجاوز 581 مليون دينار.و"استثمر في الأردن"، هي بمثابة منصة إلكترونية تفاعلية أطلقتها وزارة الاستثمار كأداة ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة، فيما تتضمن عرضا لمزايا وحوافز قانون بيئة الاستثمار وتوفير الأدلة الإرشادية لممارسات الأعمال.وتتمثل الفرصة الأولى بقطاع السياحة بإنشاء منتجع المطل في محافظة العقبة بحجم استثمار يتجاوز 401 مليون دينار وبمعدل عائد متوقع أن يصل إلى 19 % وبفترة استرداد تصل لـ10 سنوات.وسيقام منتجع المطل في موقع فريد يطل على مدينة العقبة والبحر الأحمر، وسيضم المنتجع مجموعة من وسائل الترفيه الفاخرة للسياح والزوار والمقيمين تشمل العديد من الأنشطة الترفيهية، والخدمات، والمعالم السياحية، مما يعزز من تنافسية العقبة وجاذبيتها بوصفها وجهة سياحية مميزة، بحسب المنصة.وسيعمل هذا المشروع الاستثماري على خلق فرص جديدة للمستثمرين في القطاعات السياحية والعقارية والتطوير، وفي مختلف الأنشطة الخدمية واللوجستية. كما سيحيط بمنتجع المطل بحيرة اصطناعية كبيرة، كما سيوفر المنتجع تلفريك يربط المشروع بشاطئ خليج العقبة، بحيث سيكون له دور أساسي في جذب الزوار والسائحين إلى المنطقة؛ إضافة إلى توفر فرص استثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.وتظهر المنصة، أن المطلوب من المستثمر التصميم، والبناء، وإدارة تطوير العقار في جميع أجزاء المشروع.وتتمثل عوامل النجاح في اكتمال جميع أجزاء البنية التحتية الرئيسية وصولًا إلى موقع المشروع، بما في ذلك الشوارع والطرق، وذلك لضمان جاهزية المواقع المحيطة بالمشروع بكامل الخدمات، إضافة إلى وجود شبكة طرق تسهل عملية الوصول إلى جميع الأماكن لإضافة التحديد الواضح لتقسيمات الأراضي حسب استخداماتها، إضافة إلى أسعار الأراضي المخصصة للاستخدامات المختلفة.أما المشرع الثاني، فيتمثل بإنشاء مدينة العقبة الرياضية بحجم استثمار يتجاوز 153 مليون دينار بمعدل عائد متوقع 18 %.وبحسب المنصة سيطبق مشروع “مدينة العقبة الرياضية“ بحسب أحدث المعايير العالمية للمرافق والمجمعات الرياضية المتنوعة، ويستهدف المشروع في الدرجة الأولى تقديم أفضل الخدمات لأبناء المجتمع المحلي، وسيتم تطوير المشروع بحيث يستهدف مختلف الفعاليات الرياضية سواء محلية، إقليمية ودولية.وتتمثل القيمة المضافة للمشروع، بتجهيز مشروع مدينة العقبة الرياضية المقترح إنشاؤه بالتسهيلات اللازمة لكي يصبح مؤهلًا ضمن المعايير العالمية لاستضافة البطولات الدولية، ومعسكرات التدريب للفرق المحلية والدولية، مما سينعكس إيجابًا على المنطقة بصفة عامة.ويمتد المشروع على مساحة 400 ألف متر مربع، ويشمل 26 منشأة رياضية، إضافة إلى 3 فنادق (فندق خمس نجوم، وفندق أربع نجوم – بوتيك) ومطاعم، ومقاه، ومرافق أخرى)، فيما يتوقع أن يوفر المشروع حوالي 3 آلاف فرصة عمل.ووفقا للمنصة، فإن المطلوب من المستثمر التصميم، والبناء، والتشغيل للمشروع وإدارة جميع الفعاليات في مدينة العقبة الرياضية، إضافة إلى جذب البطولات والفعاليات الرياضية المحلية، والإقليمية، والدولية وضمان إقامتها على أتم وجه.وتتمثل عوامل النجاح بالتطوير المستمر لمدينة العقبة بوصفها وجهة استثمارية ومقصدًا للسياحة وموقعا استراتيجيا ومناخا معتدلا وقوى عاملة متوفرة عند الطلب وبيئة أعمال ملائمة وحوافز وإعفاءات استثمارية متعددة.أما المشروع الثالث، فيتمثل في إقامة فندق بوتيك في محافظة العاصمة ضمن مشاريع شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير المملوكة لأمانة عمان الكبرى، بحجم استثمار يتجاوز 17 مليون دينار وبمعدل عائد متوقع 15 %.وبحسب المنصة يتكون هذا الفندق من 105 غرف، وسيتم إنشاؤه على قطعة أرض في أحد أحياء عمان القديمة ذات الطابع التراثي، حيث سيقدم هذا الفندق خدمات عصرية مع المحافظة على روح الأصالة وبأسعار تنافسية لخدمة مسافري الأجيال X,Y,Z (Generation X, Generation Y, and Generation Z travelers)، حيث تفضل هذه المجموعات من المسافرين الفنادق العصرية ذات الطابع التقليدي الصديق للبيئة على الفنادق التقليدية.وسيتم بناء الفندق على مساحة 1,765 متر مربع في وسط المدينة، حيث تقع الأراضي في منطقة جبل عمان الرئيسية، مقابل شارع زهران بالقرب من الدوار الثالث، فيما تعتبر هذه المنطقة تقليدية تراثية ومتعددة الاستعمالات، حيث تضم فنادق ومطاعم وبعثات دبلوماسية ومكاتب حكومية، كما تتميز قطعة الأرض المخصصة للمشروع بسهولة الوصول إليها من حيث الخدمات، علمًا بأن التصنيف الحالي للأرض هو ”سكني فئة (أ)“، مع إمكانية تصنيفها على أنها ”فندق/شقق فندقية“.وبحسب المنصة، فإن القيمة المضافة في وجود حاجة كبيرة إلى مدينة تسلية وترفيه كبيرة وتقدم خدمات عالية الجودة، حيث سيجذب إنشاء مدينة ترفيهية ومتطورة وعالية الجودة في عمان العديد من الزوار والسياح وسكان المنطقة؛ مما يعزز النشاط الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، إضافة إلى ذلك، ستسهم هذه المدينة في تحسين جودة حياة السكان من خلال توفير مكان للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتسلية، وعند التقدم نحو النجاح والنمو، يمكن استغلال الأراضي المجاورة للتوسع وإضافة المزيد من مرافق الجذب السياحي.أما المشروع الرابع، فيتضمن مدينة تسلية وترويحا سياحيا بمحافظة العاصمة ضمن مشاريع شركة رؤية عمان للتطوير والاستثمار المملوكة للأمانة بحجم استثمار يتجاوز 8 ملايين دينار، وبمعدل عائد متوقع أن يصل 15 %.وبحسب منصة "استثمر في الأردن"، من المتوقع أن يتم بناء هذا المشروع على قطعة أرض بمساحة 54,672.90 متر مربع في موقع متميز على طريق مطار الملكة علياء الدولي، على بعد 18 كيلومتراً من المطار و12 كيلومتراً من وسط المدينة؛ مما يوفر إمكانية الوصول السهل إلى المشروع.والمطلوب من المستثمر بحسب المنصة، تمويل تكاليف أعمال البناء كافة، وتوفير الموجودات الثابتة والمعدات الترفيهية للمشروع، ودفع تكاليف استئجار الأرض، والقيام بإدارة وتشغيل المشروع بأكمله فيما ستقوم شركة رؤية عمان بإتمام خطة المشروع الرئيسية، وتوفير البنية التحتية، وتطوير المتنزه العام ومناطق انتظار السيارات.وتتضمن الشراكة المقترحة ونماذج التشغيل مع شركة رؤية عمان، استئجار الأرض من شركة رؤية عمان لفترة طويلة أو عقد شراكة مشترك.