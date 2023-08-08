الثلاثاء 08 آب 2023
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4.024 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 7 أشهر

غرفة صناعة عمّان
غرفة صناعة عمان
بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، 4.024 مليار دينار، مقابل 4.158 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.اضافة اعلان
ووفقا لمعطيات إحصائية، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 1 بالمئة لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، و 16 بالمئة للتعدينية.
واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 2.295 مليار دينار.
وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 666 مليون دينار مقابل 560 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 19 بالمئة.
وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 15 بالمئة، لتصل إلى 483 مليون دينار مقابل 418 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، إلى 484 مليون دينار، مقابل 333 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 45 بالمئة.
بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى نحو 662 مليون دينار مقابل 888 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 25 بالمئة، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.757 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية نحو 1.120 مليار دينار، والدول الإفريقية نحو 35 مليون دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية نحو 706 ملايين دينار، ودول أميركا الجنوبية 65 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 167 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 91 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 84 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 2023، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.179 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 772 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 579 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بقيمة 445 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 362 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 275 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 175 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 139 مليون دينار، والإنشائية 86 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 10 ملايين دينار.
يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، وتشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.

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