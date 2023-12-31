الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

4.4% انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 11 شهرا

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين - (تعبيرية)
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين - (تعبيرية)
انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 4.40 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 135.67 مقابل 141.92 لنفس الفترة من عام 2022.اضافة اعلان

ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي لهذه الفترة، بمثيلتها من عام 2022، فقد انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 5.37 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.13 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.84 بالمئة.

التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، أشار إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين الثاني الماضي من العام الحالي، ما مقداره 136.42 مقابل 140.56 لنفس الشهر من عام 2022، ،مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.95 بالمئة.

وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر تشرين الثاني من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 3.32 بالمئة، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.97 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 6.01 بالمئة.

وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين الثاني الماضي من العام الحالي بنسبة 1.23 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 136.42 مقابل 138.11 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وعلى نطاق التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين الثاني من عام 2023 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.63 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.81 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.50 بالمئة. (بترا)
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