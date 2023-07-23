40 فكرة ناشئة للمرحلة الثانية من جائزة الملكة رانيا للريادة

إبراهيم المبيضين

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قال مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات: "إن المركز اختار من خلال لجنة متخصصة 40 فكرة وشركة ريادية أردنية من محافظات مختلفة لتشارك في المرحلة الثانية من جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة 2023".وينظم المركز المرحلة الثانية من الجائزة بالتعاون مع "ipark" في الجمعية العلمية الملكية، وبشراكة استراتيجية مع منصة زين للإبداع.وتركز الجائزة في نسختها الحالية على المشاريع التكنولوجية، والأفكار المبتكرة من الأفراد وفرق البحث ورجال الأعمال، والشركات الناشئة في المراحل المبكرة للمنتجات والعمليات والخدمات الجديدة.وقال عبيدات في تصريحات صحفية لـ"الغد": "إنه تم تأهل هذا العدد من الأفكار والشركات وفقا لمعايير موحدة من بين 180 فكرة ريادية تم قبولها في المرحلة الأولى من الجائزة، من كل محافظات المملكة، وهي الأفكار التي تم اختيارها من بين 614 طلبا، قد تقدمت للمشاركة في التحدي من وقت فتح باب استقبال الطلبات فيه بداية شهر آذار (مارس) الماضي".وقال عبيدات: "الشركات الريادية الأربعون ستنتقل إلى المرحلة الثانية من الجائزة والتي ستبدأ اعتبارا من الأسبوع الحالي وهي مرحلة تشمل تقديم خدمات تسويق وخدمات قانونية ومحاسبية وتقنية لمساعدة الأفكار والشركات على بناء أو تطوير نماذج أعمالها".وأشار، إلى أن هذه المرحلة ستمتد إلى فترة تصل إلى ستة أشهر تبدأ بعدها المراحل النهائية للجائزة وإعلان النتائج المتوقع أن يتم في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) أو شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبلين.