40.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

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بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 40.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.90 دينار لجهة البيع.وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 47.80 و 36.20 دينار على التوالي.وبحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 287 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 327 دينارا.ولفت علان في تصريح لـ (بترا) إلى أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف"، لغياب المناسبات الاجتماعية والعزوف عن عمليات الشراء لغايات الادخار والاستثمار لارتفاع الاسعار.وأشار إلى إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية امس الجمعة، عند 2000 دولار للأونصة الواحدة.- (بترا)