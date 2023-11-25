السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

40.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

703c6cdf-ذهب
ذهب في السوق المحلية
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 40.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.90 دينار لجهة البيع.اضافة اعلان
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 47.80 و 36.20 دينار على التوالي.
وبحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 287 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 327 دينارا.
ولفت علان في تصريح لـ (بترا) إلى أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف"، لغياب المناسبات الاجتماعية والعزوف عن عمليات الشراء لغايات الادخار والاستثمار لارتفاع الاسعار.
وأشار إلى إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية امس الجمعة، عند 2000 دولار للأونصة الواحدة.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
سبائك من الذهب - (تعبيرية)

الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام

31 تشرين الأول 2023
محل لبيع الذهب - (أرشيفية)

انخفاض أسعار الذهب محليا ليوم الاثنين

30 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
الذهب

صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات ترتفع 71.5 بالمئة

منذ3 ساعة
مجموعة حمادة

مجموعة حمادة تسير 13 شاحنة اغاثة لدعم أهالي غزة

منذ3 ساعة
الأردن يسعى لأن يكون مركزا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

الأردن يسعى لأن يكون مركزا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

منذ3 ساعة
جمعية المصدرين: توسيع عمليات الترويج للصناعة الأردنية

جمعية المصدرين: توسيع عمليات الترويج للصناعة الأردنية

منذ4 ساعة
الأردن تمنح ستارلينك رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

الأردن تمنح ستارلينك رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

23 تشرين الثاني 2023
image (11)

2.288 مليار دينار فاتورة الأردن النفطية حتى نهاية أيلول

23 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

ولي العهد في العريش.. عزة وفخار

د. محمد حسين المومني |اليوم

هل تشكل الهدنة بداية لوقف نهائي للعدوان؟

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 