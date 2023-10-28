السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

40.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

أسعار الذهب اليوم في الاردن_1
محل ذهب
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 40.70 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39 دينارا لجهة البيع.اضافة اعلان
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 48 دينارا، و 36.30 دينار على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 289 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 328 دينارا.
ولفت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع الاسعار، مقابل عرض متوسط.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية، أمس الجمعة عند 2008 دولارات للأونصة الواحدة.- (بترا)
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