الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

40.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

تراجع الذهب لأدنى مستوياته عالميا
مصاغات ذهبية

استقرت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الاثنين، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.


وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأحد، 40.90 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.20 دينارا لجهة البيع.

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وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 48.10 و 36.40 ديناراً على التوالي.


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