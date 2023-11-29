الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

41.3 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

مصاغات ذهبية
مصاغات ذهبية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 41.30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.60 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 48.50 و36.90 دينار، على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 294 دينارا، وسعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 335 دينارا.
ولفت علان في تصريح لــ (بترا)، إلى أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية " ضعيف"، فيما تحسن العرض بشكل طفيف جدا وهناك عمليات جني أرباح جراء بيع جزء بسيط من المدخرات لدى المواطنين، لكنهم ينتظرون مزيدا من الارتفاعات العالمية.
وقال أن سعر المعدن الأصفر والذي ارتفع صباح اليوم، بلغ بالسوق العالمية 2044 دولارا للأونصة الواحدة، متأثرا بضعف الدولار الأميركي، ما دفع المستثمرين للتوجه نحو الذهب كملاذ آمن.
وأشار إلى وجود طلب عالمي من قبل البنوك والصناديق السيادية على شراء المعدن النفيس، بالإضافة للتحوط من الأزمات السياسية والتوترات، موضحا أن ألأسواق العالمية اقتربت من ملامسة السعر التاريخي للذهب والبالغ 2080، الذي سجله مع بدء الحرب الروسية –الأوكرانية.-(بترا)

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