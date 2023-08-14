الإثنين 14 آب 2023
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4240 ميغاواط.. الحمل الكهربائي الأعلى خلال الصيف الحالي

الكهرباء
الكهرباء
ارتفع الحمل الكهربائي الصباحي، الأثنين، الى 4240 ميغا واط وهو الأعلى خلال الصيف الحالي.
اما الحمل المسائي فقد بلغ اليوم 4210 ميغا واط.
وتسببت موجة الحر التي تشهدها المملكة بارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية.اضافة اعلان
وتؤكد شركة الكهرباء الوطنية قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال موسم الصيف.
وكان النظام الكهربائي سجل أقصى حمل صيفي (3850 ميغا واط) في شهر آب الماضي.
ومن المتوقع أن يبلغ أعلى حمل صيفي لهذا العام 4250 ميغا واط في حال تواصلت موجات الحر التي تشهدها المملكة خلال فصل الصيف.

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