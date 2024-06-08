46.5 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 46.50 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 44.50 دينار لجهة البيع.

اضافة اعلان



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 54 دينارا و 41.50 دينار على التوالي.



وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 329 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 375 دينارا.



وتوقع علان في تصريح لــ (بترا)، أن يتحسن الطلب على الذهب بالسوق المحلية خلال الأسبوع الحالي مع تراجع الأسعار، وحلول موسم مناسبات الزفاف.



وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، على انخفاض بمقدار 100 دولار، متراجعا إلى 2293 دولارا للأونصة الواحدة، بفعل توقف بنك الشعب الصيني عن شراء الذهب لفترة محدودة، وعمليات جنى أرباح بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية قوية مشجعة للدولار.- (بترا)