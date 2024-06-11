47 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في الربع الأول

بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 47 مليون دولار.



وذكر تقرير نشاط القطاع الخاص القطري الصادر عن غرفة تجارة وصناعة قطر ،اليوم الثلاثاء، أن حجم صادرات القطاع الخاص القطري للسوق الأردني خلال الربع الأول من العام 2024، سجل نموا بنسبة 4.2 بالمئة، وذلك مقارنة بـ 45 مليون دولار حجم صادرات القطاع خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

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وأشار التقرير إلى أن صادرات القطاع الخاص القطري للسوق الأردني، تتركز على السماد العضوي، قضبان الحديد، والمحاليل الطبية، وبعض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى العديد من المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات.



ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت صادرات القطاع الخاص القطري للأسواق الخارجية بنسبة 6 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2024، لتبلغ قيمتها حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة حوالي 2.53 مليار ريال قطري.



وتصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري، حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام 2024، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي مليار ريال بنسبة بلغت 41.9 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما نسبته 29.5 بالمئة من إجمالي الصادرات، وبقيمة بلغت حوالي 748.6 مليون ريال، وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 571.5 مليون ريال، بنسبة 22.5 بالمئة من إجمالي الصادرات.



ووفقا للتقرير، فقد بلغ عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الأول من العام 2024 نحو 101 دولة، جاءت في صدارتها، من حيث العدد مجموعة دول إفريقيا 24 دولة، ثم مجموعة دول آسيا 22 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي 20 دولة، ثم مجموعة الدول العربية باستثناء الخليجية 14 دولة، ثم مجموعة دول أميركية أخرى 9 دول، ثم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي 5 دول، ثم دول أوروبية أخرى 5 دول، تلتها الولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا.



وتصدرت هولندا قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2024، باستقبالها صادرات بقيمة بلغت 408.6 مليون ريال، تلتها في المرتبة الثانية الهند، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت 350 مليون ريال، ثم سلطنة عمان في المرتبة الثالثة، حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 246 مليون ريال.-(بترا)