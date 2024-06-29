47.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 47.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 45.20 دينار لجهة البيع.

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وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 54.70 و42.20 دينار على التوالي.



وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 333 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 380 دينارا.



وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطلب على الذهب بالسوق المحلية يتراوح حاليا بين جيد ومتوسط، لكنه ارتفع بنسبة 40 بالمئة بعد عيد الأضحى المبارك، مقارنة بالأيام التي سبقت العيد.



وأضاف أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 2327 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا أن أسعار الذهب كانت مستقرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.-(بترا)