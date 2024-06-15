47.2 دينار سعر الذهب عيار 21 محليا

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت، 47.2 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 45.2 دينار لجهة البيع.

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وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 54.7 و 42.2 دينار على التوالي.



وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 330 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 380 دينارا.



واشار علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية تحسن خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الفترة الماضية من العام الحالي، مؤكدا أن هذا سيستمر بعد انقضاء عيد الاضحى استجابة لمناسبات الزفاف التي تزداد خلال فترة الصيف.



وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، على ارتفاع وبلغ 2334 دولارا للأونصة الواحدة، بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية تتعلق بالبطالة والتضخم، عززت من شراء الذهب.



