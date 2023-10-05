48 % من استهلاك الكهرباء لـ"المباني السكنية"

رهام زيدان

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ما يزال قطاع المباني السكنية (الخاصة والعامة التابعة للحكومة والمؤسسات الرسمية)، يستحوذ على النسبة الأكبر من استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة وبنسبة وصلت حتى العام الماضي إلى 48 %، بحسب أرقام نشرتها هيئة الطاقة والمعادن.وتجاوزت كمية الطاقة المستهلكة في هذا القطاع 8 آلاف جيجا واط /ساعة العام الماضي مقارنة مع حوالي 7732 جيجا واط /ساعة العام الذي سبقه بزيادة نسبتها حوالي 3 % من إجمالي طاقة كهربائية مستهلكة في المملكة العام الماضي، بلغ نحو 17.690 ألف جيجا واط /ساعة من 17.380 ألف جيجا واط/ ساعة في العام 2021.وجاء ثانيا من نسب الاستهلاك القطاع الصناعي، الذي استهلك في العامين 2022 و 2021 ما نسبته 21 % من إجمالي الطاقة المستهلكلة في المملكة.أما باقي القطاعات التجارية والفنادق، والزراعية وضخ المياه، وإنارة الشوارع، فكانت نسبة استهلاكها 15 % ، 14 %، و2 % على التوالي في العامين الأخيرين بحسب الأرقام نفسها.وتشير أرقام أخرى نشرتها هيئة الطاقة والمعادن، إلى أن إجمالي عدد المشتركين في التيار الكهربائي نما العام الماضي بنسبة 2 % ليبلغ نحو 2.48 مليون مشترك من نحو 2.42 مليون العام الذي سبقه منهم نحو 1.560 مليون يحصلون على دعم للتعرفة الكهربائية بموجب التعرفة المعمول بها في الهيئة منذ نيسان (أبريل) من العام 2022.في الوقت ذاته، ارتفعت فيه الطاقة الكهربائية المولدة في مختلف محطات التوليد في المملكة، خلال العام الماضي بنسبة 7 % إلى 20500.7 جيجاواط /ساعة مقارنة مع 1922.4 جيجاواط /ساعة في العام 2021، تم توليد نحو 68 % منها باستخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة 27 %، والصخرالزيتي5 %، مقارنة مع 73 % غاز طبيعي و 26 % طاقة متجددة في العام 2021 من دون مساهمة من الصخر الزيتي في ذلك العام.فيما يتجاوز حجم الاستطاعة التوليدية من الكهرباء في المملكة من مختلف المصادر حاليا حوالي 4000 ميغاواط، بينما يبلغ استهلاك المملكة أو إجمالي الأحمال في وقت الذروة حوالي 3200-3100 ميغاواط.