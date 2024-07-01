5% ارتفاع عدد الشركات المسجلة في النصف الأول من العام الحالي

ارتفع عدد الشركات المسجلة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2023، ليصل عددها إلى 3028 شركة، منها 2188 شركة من نوع ذات المسؤولية المحدودة، بنسبة 72.2 بالمئة من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 48.3 مليون دينار.

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وبحسب بيانات حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ارتفعت نسبة رؤوس الأموال المسجلة بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليبلغ مجموعها أكثر من 113.8 مليون دينار.



وانخفض عدد الشركات التي فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 21 بالمئة عن العام 2023، وبعدد 949 شركة مقارنة مع 1202 شركة في 2023.



ورفعت 435 شركة رأس مالها، بما مجموعه نحو 386 مليون دينار، فيما خفضت 120 شركة أخرى رأس مالها بما مجموعه نحو 46 مليون دينار، ليبلغ محصل الزيادة في رؤوس الأموال خلال أول 6 أشهر من العام الحالي نحو 339 مليون دينار. بترا