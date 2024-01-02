5 % تراجع الحركة الهاتفية للخلوي

إبراهيم المبيضين

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تراجع عدد دقائق الاتصال عبر الهاتف الخلوي التي أجراها المشتركون عبر شركات الاتصالات الثلاث في الأردن بنسبة 5 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.وبلغ عدد دقائق الاتصال 23.89 مليار دقيقة عبر شبكات الاتصالات الخلوية الثلاثة العاملة في السوق المحلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، متراجعة من 25.1 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.ومع تسجيل هذا الحجم من الحركة الهاتفية الخلوية، تكون قد تراجعت دقائق المكالمات بمقدار 1.21 مليار دقيقة اتصال.ويأتي هذا التراجع في ظل نمو حركة البيانات والإنترنت والتراسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الذكية المجانية، فكل المؤشرات اليوم تظهر أن الإنترنت بات يسيطر على أكثر من 50 % من إيرادات الشركات الخلوية العاملة في السوق المحلية.وبينت الأرقام الرسمية، أن الحركة الهاتفية الخلوية توزعت على الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023 على النحو الآتي: 8.24 مليار دقيقة اتصال خلوية في الربع الثالث، أكثر من 7.96 مليار دقيقة اتصال خلوية في الربع الثاني، وحوالي 7.7 مليار دقيقة اتصال خلوية في الربع الأول.ومن جهة اخرى، أوضحت البيانات أن الحركة الهاتفية الخلوية في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، توزعت وفقا للوجهة كما يأتي: أكثر من 97 % منها كانت حركة هاتفية خلوية محلية( في المحافظة الواحدة أو بين المحافظات) ، فيما شكلت الوجهة الدولية قرابة 3 % من إجمالي الحركة الهاتفية الخلوية.وتشمل الأرقام التي أعلنت عنها هيئة الاتصالات ثلاث شبكات خلوية رئيسية تقدم الخدمة في السوق المحلية التي تعتبرها دراسات محايدة من الأكثر تنافسية في المنطقة العربية.وبالنسبة للهاتف الثابت والذي يشهد تراجعا منذ سنوات في أعداد اشتراكاته وحركته الهاتفية والاستخدام، بسبب انتشار الهواتف المتنقلة ولا سيما الذكية منها، فقد أظهر تقرير هيئة الاتصالات أن الحركة الهاتفية الثابتة سجلت خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، قرابة 39.4 مليون دقيقة اتصال.وأظهرت بيانات هيئة الاتصالات، أن الحركة الهاتفية الثابتة ومع تسجيلها هذه المستوى تكون تراجعت بمقدار 13.2 مليون دقيقة، وبنسبة وصلت إلى 25 % مقارنة بالحركة الهاتفية المسجلة للهاتف الثابت في المملكة خلال فترة التسعة أشهر من العام 2022 عندما بلغت قرابة 52.6 مليون دقيقة اتصال ثابتة.وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات هيئة الاتصالات، أن الحركة الهاتفية الثابتة توزعت على الأرباع الثلاثة من العام الماضي كما يأتي: بلغت في الربع الثالث 12 مليون دقيقة اتصال، وبلغت في الربع الثاني 11.6 مليون دقيقة، فيما سجلت في الربع الأول من العام الماضي، قرابة 15.9 مليون دقيقة ثابتة.وأوضحت الأرقام، أن الحركة الهاتفية الثابتة المحلية استحوذت على نسبة تصل إلى 88 % من إجمالي الحركة الهاتفية الثابتة، في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، فيما شكلت الحركة الهاتفية الثابتة الدولية نسبة تصل إلى 12 %.وتظهر بيانات رسمية أخرى صدرت أخيرا عن دائرة الإحصاءات العامة، الانتشار الواسع للهواتف المتنقلة وخصوصا الذكية مع تواضع انتشار الهاتف الثابت، حيث بلغت نسبة الأسر الأردنية التي تمتلك هواتف ذكية قرابة 95 %، فيما بلغت النسبة للهاتف الثابت قرابة 2.4 %.وكشف البيانات التي وردت في مسح استخدام وسائل الاتصالات والتكنولوجيا في منازل الأردنيين، أن 92 % من الأسر الأردنية يتوفر في منازلها خدمات الإنترنت بمختلف تقنياتها المتنقلة أو الثابتة.وبين المسح الذي الذي أنجزته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، أن نسبة الأسر التي تتوافر لديها خدمات الإنترنت في منازلها في الأردن وبمختلف التقنيات تجاوزت المعدل العربي في المنطقة والذي يبلغ 62.3 %، والمعدل العالمي الذي يبلغ قرابة 65.7 %.ووفقا لنتائج المسح، فقد زادت نسبة الأسر التي يتوافر لديها الإنترنت في منازلها في العام 2022، قياسا بالنسبة المسجلة في العام 2021 والتي بلغت وقتها 90.1 %.وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة بلغ عدد سكان المملكة نهاية العام الماضي 11.5 مليون نسمة، فيما بلغ عدد الأسر 2.344 مليون أسرة، بمعدل عدد أفراد للأسرة الأردنية بلغ 4.8 فرد.