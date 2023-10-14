السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

5.198 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 9 أشهر

5.198 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 9 أشهر
5.198 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 9 أشهر
بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 5.198 مليار دينار، مقابل 5.458 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وبحسب معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 0.6 بالمئة للمحيكات و15.2 بالمئة للتعدينية.
واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 3.031 مليار دينار.
وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 15.7 بالمئة، مسجلة 856 مليون دينار مقابل 740 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.9 بالمئة لتصل إلى 616 مليون دينار مقابل 560 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 34.4 بالمئة حيث وصلت إلى 629 مليون دينار، مقابل 468 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 10.7 بالمئة، متراجعة إلى 930 مليون دينار مقابل 1.041 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
وبحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.262 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 1.469 مليار دينار، والدول الإفريقية 46 مليون دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية 906 ملايين دينار، ودول أميركا الجنوبية نحو 86 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي نحو 211 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 125 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 93 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2023، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.553 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 984 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 736 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 564 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 486 مليون دينار، والجلدية والمحيكات نحو 345 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 228 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 178 مليون دينار، والإنشائية 110 ملايين دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 13 مليون دينار.
يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.
-- (بترا)اضافة اعلان
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