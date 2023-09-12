الثلاثاء 12 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

5.2 مليار دولار دخل سياحي للأردن منذ بداية العام

البترا - (أرشيفية)
البترا الوردية
ارتفاع الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023 بنسبة 41.3% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2022، بتسجيله لما قيمته 5,149.5 مليون دولار.
تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر آب من عام 2023 نمواً نسبته 10.8%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 646.2 مليون دينار (911.4 مليون دولار).اضافة اعلان
أما خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023، فقد أظهرت البيانات ان الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 41.3% بتسجيله لما قيمته 3,651.0 مليون دينار (5,149.5 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى4,503.5 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت41.9 %، جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 3,756.5 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 38.5%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 747.0ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 61.3%.
وفي ذات الوقت، تشیر البيانات الى ارتفاع الانفاق السياحي في الخارج خلال شهر آب من عام 2023 بما نسبته (16.1%)، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 142.2 مليون دينار (200.6 مليون دولار).
أما خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023، فقد حقق الانفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 34.1% وتسجيله لما قيمته 955.1 مليون دينار (1,347.1 مليون دولار).
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 4.27 % خلال 7 أشهر

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 4.27 % خلال 7 أشهر منذ8 ساعة

وزير الاقتصاد الرقمي احمد الهناندة

الهناندة: تحويل شركات الاتصالات للمدعي العام إذا لم تتراجع عن رفع الأسعار منذ8 ساعة

مبنى البنك المركزي في عمان-(الغد)

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بـ150 مليون دينار منذ12 ساعة

أعلام الدول المشاركة في قمة العشرين التي عقدت في نيودلهي مؤخرا - (أرشيفية)

هل يصبح الأردن جزءا أساسيا من النظام التجاري العالمي؟ منذ22 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سرعة الإنترنت - (تعبيرية)

70 ألف شكوى حول تباطؤ سرعة الإنترنت بالمنازل

منذ5 ساعة
imgid277623

تحديد سعر حامض الفوسفوريك عالميا للربع الأخير 2023

منذ6 ساعة
أحد محال بيع الذهب - (تعبيرية)

استقرار الذهب محليا لليوم الثامن

منذ6 ساعة
ورشة عمل حول "تصميم المنتجات الصناعية"

ورشة عمل حول "تصميم المنتجات الصناعية"

منذ6 ساعة
تجارة الأردن تشارك باجتماعات اتحاد الغرف العربية

تجارة الأردن تشارك باجتماعات اتحاد الغرف العربية

منذ6 ساعة
شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الضمان تدعو العاملين لحسابهم الخاص للاستفادة من "استدامة ++"

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

شهوات النواب في الحكومة

ماهر أبو طير |اليوم

جديد "الشؤم" الدولي.. جباية إضافية!

محمود الخطاطبة |اليوم

هجرة معاكسة

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأيادي المرتجفة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الممر الاقتصادي" بوابة التنمية والازدهار عبر الشرق الأوسط

رعد التل |اليوم

العين السحرية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات | منذ22 ساعة
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات | منذ22 ساعة
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
 