5.4 % ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن خلال 11 شهرا

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أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة عن الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023، حيث بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 8.7 مليون م2، مقارنة مع 8.26 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة نمو بلغت 5.4%.كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 22,552 رخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023 مقارنة مع 23,662 رخصة خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بانخفاضٍ نسبته 4.7%.وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 7.2 مليون م2 خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023، مقارنة مع نحو 6.9 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 4.3%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.5مليون م2، مقارنة مع نحو1.4 مليون م2 خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة نسبتها 7.1%. وقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 82.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة و17.2% للأغراض غير السكنية .وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023، بانخفاض نسبته 0.2% خلال الفترة ذاتها من عام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.3%، بزيادة نسبتها 2% عن الفترة نفسها من عام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7%، بانخفاض نسبته 4.4% عن الفترة ذاتها من العام 2022.أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.8%، وبمساحة مقدارها 1.04 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4.1%، وبمساحة مقدارها 0.287 م2 لكل فرد.وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.8%.وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.7 مليون م2، مقابل نحو 5.2 مليون م2 خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة نسبتها 8.1%.أما على مستوى شهر تشرين الأول لعام 2023، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2,017 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة نحو 761.1 ألف م2 مقارنة مع نحو 804.8 ألف م2 خلال الشهر نفسه من عام 2022، بانخفاض نسبته 5.3%.وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء، بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.يذكر أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.