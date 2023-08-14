الإثنين 14 آب 2023
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50 % ارتفاع الدخل السياحي في أول 7 شهور من 2023

البترا - (أرشيفية)
البترا - (أرشيفية)
حقق الدخل السياحي خلال شهر تموز/ يوليو الماضي نمواً نسبته 19.4%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليبلغ 554.5 مليون دينار (782.1 مليون دولار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.اضافة اعلان

أما خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023، فقد ارتفع الدخل السياحي بنسبة 50.1% بتسجيله لما قيمته 3,004.8 مليون دينار (4,238.0 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 3,720.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 51.3%.

جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 3,085.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 47.0%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 635.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 76.2%.

وفي الوقت ذاته، ارتفع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر تموز/ يوليو من العام 2023 بما نسبته (13.1%)، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2022، ليبلغ 171.2 مليون دينار (241.5 مليون دولار).

أما خلال السبعة شهور الأولى من العام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 37.9% بتسجيله لما قيمته 813.2 مليون دينار (1,147.0 مليون دولار).
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