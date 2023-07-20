53 % نسبة إشغال فنادق الخمسة نجوم في المملكة

محمد أبو الغنم

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أكد نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها حسين هلالات أن 53% نسب إشغال فنادق المملكة فئة الخمسة نجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.وأضاف هلالات أن عمان حصلت على النسبة الأعلى إذ بلغت نسبة إشغال فنادق العاصمة نحو 69% في مختلف فئاتها.