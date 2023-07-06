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الخميس 06 تموز 2023
2:29 م
53 % نسبة إشغال فنادق المملكة خلال عطلة الأسبوع
53 % نسبة إشغال فنادق المملكة خلال عطلة الأسبوع
محمد أبو الغنم
بلغت نسب إشغال الفنادق في المملكة 53% خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، بحسب نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات.
وقال هلالات، إن نسبة إشغال فنادق العقبة كانت الأغلى في المملكة اذ وصلت إلى 65%.
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