53 % نسبة إشغال فنادق المملكة خلال عطلة الأسبوع

محمد أبو الغنم

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بلغت نسب إشغال الفنادق في المملكة 53% خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، بحسب نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات.وقال هلالات، إن نسبة إشغال فنادق العقبة كانت الأغلى في المملكة اذ وصلت إلى 65%.